Российская валюта ослабла на фоне атаки ВСУ на Курскую область и других факторов, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на экспертов.
В последние дни рубль снизился на 8,8% на внебиржевых торгах, упав с 84,9 до 92,6 за доллар. Аналитики отметили, что на курс рубля повлияли недавние санкции США, введенные 12 июня против Мосбиржи и Национального клирингового центра, а также сокращение объемов импорта из-за трудностей с платежами в Китай и Турцию.
Сезонный рост спроса на валюту для летних отпусков также сыграл свою роль.
Экономист Никита Масленников подчеркнул, что события в Курской области оказали значительное влияние на динамику курса, особенно на психологическое восприятие зарубежных партнеров, поддерживающих с Россией тесные торгово-платежные отношения.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.