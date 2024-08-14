ВСУ в Курской области ударили по рублю: российская валюта упала до 92,6 за доллар

Масленников: рубль упал из-за событий в Курской области

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российская валюта ослабла на фоне атаки ВСУ на Курскую область и других факторов, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на экспертов.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

В последние дни рубль снизился на 8,8% на внебиржевых торгах, упав с 84,9 до 92,6 за доллар. Аналитики отметили, что на курс рубля повлияли недавние санкции США, введенные 12 июня против Мосбиржи и Национального клирингового центра, а также сокращение объемов импорта из-за трудностей с платежами в Китай и Турцию.

Сезонный рост спроса на валюту для летних отпусков также сыграл свою роль.

Экономист Никита Масленников подчеркнул, что события в Курской области оказали значительное влияние на динамику курса, особенно на психологическое восприятие зарубежных партнеров, поддерживающих с Россией тесные торгово-платежные отношения.