Министр финансов Силуанов назвал россиянам лучшие инструменты для инвестиций в 2024 году

Силуанов посоветовал россиянам вкладывать средства в облигации федерального займа

0:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр финансов Антон Силуанов посоветовал россиянам вкладывать средства в облигации федерального займа, назвав их надежным инструментом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

На форуме "Территория смыслов" он отметил, что это хороший вариант для долгосрочных вложений, пишет РИА Новости.

Для тех, кто готов к риску, Силуанов предложил рассмотреть инвестиции в ценные бумаги через индивидуальный инвестиционный счёт, указав на возможность более высокого дохода, но и повышенных рисков.

"Там доходы могут быть выше, но, соответственно, и риск выше. Вот такая линейка выборов".