Министр финансов Силуанов назвал россиянам лучшие инструменты для инвестиций в 2024 году

Министр финансов Антон Силуанов посоветовал россиянам вкладывать средства в облигации федерального займа, назвав их надежным инструментом.
На форуме "Территория смыслов" он отметил, что это хороший вариант для долгосрочных вложений, пишет РИА Новости.
Для тех, кто готов к риску, Силуанов предложил рассмотреть инвестиции в ценные бумаги через индивидуальный инвестиционный счёт, указав на возможность более высокого дохода, но и повышенных рисков.
"Там доходы могут быть выше, но, соответственно, и риск выше. Вот такая линейка выборов".
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.