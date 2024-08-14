Секрет Москвы раскрыт: российская нефть вернулась на мировые рынки

Экспорт российской нефти морем начал восстанавливаться в августе, сообщает Bloomberg.
Среднесуточный объем поставок за четыре недели вырос на 80 тысяч баррелей, достигнув 3,19 миллиона баррелей. Несмотря на рост, экспорт остается на 500 тысяч баррелей ниже апрельского максимума. В период с 5 по 11 августа 30 танкеров погрузили 23,04 миллиона баррелей нефти.
В июле экспорт Urals из Балтийского и Черного морей снизился, но из порта Козьмино было отправлено рекордное количество танкеров.
Расширение Ачинской нефтеперекачивающей станции позволит увеличить экспорт на 5 миллионов тонн в год.
Санкции США против судов, перевозящих российскую нефть, привели к росту теневого флота Москвы и снижению скидок на российскую нефть.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.