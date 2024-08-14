Секрет Москвы раскрыт: российская нефть вернулась на мировые рынки

Продажи нефти из РФ морем начали восстанавливаться

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экспорт российской нефти морем начал восстанавливаться в августе, сообщает Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License

Среднесуточный объем поставок за четыре недели вырос на 80 тысяч баррелей, достигнув 3,19 миллиона баррелей. Несмотря на рост, экспорт остается на 500 тысяч баррелей ниже апрельского максимума. В период с 5 по 11 августа 30 танкеров погрузили 23,04 миллиона баррелей нефти.

В июле экспорт Urals из Балтийского и Черного морей снизился, но из порта Козьмино было отправлено рекордное количество танкеров.

Расширение Ачинской нефтеперекачивающей станции позволит увеличить экспорт на 5 миллионов тонн в год.

Санкции США против судов, перевозящих российскую нефть, привели к росту теневого флота Москвы и снижению скидок на российскую нефть.