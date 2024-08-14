Сербия готовится к союзу с БРИКС: Вулин раскрыл детали встречи с Лавровым

Вулин и Лавров обсудили возможность сотрудничества Сербии с БРИКС

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вице-премьер Сербии Александар Вулин в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудил возможные пути сотрудничества между Белградом и БРИКС, а также акцентировал внимание на давнюю дружбу между сербским и русским народами.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0

Об этом сообщается в заявлении сербского правительства.

В рамках обсуждения были рассмотрены модели и механизмы установления партнерства между Сербией и организацией БРИКС.

Вулин подчеркнул, что Россия никогда не выдвигала условий и не прибегала к шантажу, оказывая Сербии безоговорочную поддержку. Он отметил, что страна ценит эту поддержку и не забывает о многовековой дружбе между народами.

Кроме того, Вулин выразил признательность России и Лаврову за принципиальную позицию по вопросу территориальной целостности и суверенитета Сербии, подчеркнув, что гордится тем, что Сербия не принимает участия в антироссийской истерии и не вводила санкции против РФ.