Вице-премьер Сербии Александар Вулин в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудил возможные пути сотрудничества между Белградом и БРИКС, а также акцентировал внимание на давнюю дружбу между сербским и русским народами.
Об этом сообщается в заявлении сербского правительства.
В рамках обсуждения были рассмотрены модели и механизмы установления партнерства между Сербией и организацией БРИКС.
Вулин подчеркнул, что Россия никогда не выдвигала условий и не прибегала к шантажу, оказывая Сербии безоговорочную поддержку. Он отметил, что страна ценит эту поддержку и не забывает о многовековой дружбе между народами.
Кроме того, Вулин выразил признательность России и Лаврову за принципиальную позицию по вопросу территориальной целостности и суверенитета Сербии, подчеркнув, что гордится тем, что Сербия не принимает участия в антироссийской истерии и не вводила санкции против РФ.
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