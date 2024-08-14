Киеву грозят газовые убытки: из-за ударов ВС РФ Европа отказывается хранить газ на Украине

EADaily: европейские компании отказываются хранить газ на Украине

2:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Из-за риска ударов России по украинским ПХГ европейские компании отказываются хранить газ на Украине, из-за чего Киев рискует понести убытки в этом сезоне, сообщает EADaily.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

"Нафтогаз" ожидал, что запасы европейского газа в хранилищах Украины достигнут 10 млрд кубометров. Вместо этого трейдеры начали отбирать газ из старых запасов — по данным "Оператора ГТС Украины", с апреля отбор превысил закачку на 33 млн кубометров. Закачка с начала августа составила всего 14 млн — в прошлом году, в этот же период, цифра достигала 420 млн кубометров.

Напомним, что ВС РФ в ответ на атаки ВСУ весной нанесла ряд ударов по ПХГ Украины во Львовской области, повредив оборудование по отбору газа.

Средняя наполняемость европейских ПХГ сейчас составляет 94,85%, при этом в ближайших к Украине Венгрии, Польши и Румынии она находится всего лишь на уровне 85,6%-91,9%. К середине августа в ПХГ Украины находится рекордно низкое количество газа — 11,2 млрд кубометров, включая буферный газ, что на 2 млрд кубометров ниже, чем год назад. Собственные запасы украинских компаний не превышают 10 млрд кубометров.

Киев ожидает накопить к началу отопительного сезона 13,2 млрд кубометров — это самый низкий запас за всю историю Украины. С другой стороны, потребление газа тоже может снизиться, учитывая простаивающую промышленность и выведенные из строя ТЭС, резюмирует EADaily.