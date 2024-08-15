Вклады в Севастополе и Республике Крым увеличились на 56% и 51% соответственно

Севастополь и Крым лидируют по росту объёмов вкладов в России

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Севастополь и Республика Крым стали лидерами среди регионов России по росту объемов вкладов, сообщает РИА Новости.

Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор, CC BY 4.0

Эта статистика относится к началу второго полугодия. На 1 июля 2024 года в Севастополе вклады увеличились на 56,3% по сравнению с прошлым годом, а в Республике Крым — на 50,7%. В то время как в целом по России прирост составил лишь 25,6%.

Это объясняется тем, что в 2023 году на полуостров вышел Сбер. Также заметно возросли вклады в Белгородской области (на 35,8%), Ростовской области (на 35,5%) и Республике Тыва (на 34,8%).

Ранее Максим Колядов из компании "Страховой брокер AMsec24" отметил, что перед открытием депозита в этом году важно учитывать прогнозы по инфляции, ставки Центробанка России, а также личные финансовые цели и возможности.

Детали

Банковский вклад

Банковский вклад — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом. Источник Севастополь

Севасто́поль (укр. Севастополь; с 1783 по 1784 и с 1797 по 1826 годы — Ахтиар, крымскотат. Акъяр, Aqyar) — город на юго-западе Крымского полуострова, на побережье Чёрного моря. Источник Крым

Крым, также Кры́мский полуо́стров, ранее Таври́да, — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем. Источник