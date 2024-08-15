Компания "ГЛОНАСС" внедряет новую технологию для определения местоположения

Российская компания "ГЛОНАСС" разработала аналог западной технологии A-GPS, которая ускоряет определение местоположения на смартфонах, сообщает РИА Новости.
Новая технология, названная A-ГЛОНАСС, уже прошла сертификацию и готова к установке на российские смартфоны, устройства вызова экстренных служб и тахографы.
В отличие от зарубежных аналогов, A-ГЛОНАСС не передает данные о местоположении на серверы иностранных компаний, что повышает информационную безопасность пользователей.
Разработка A-ГЛОНАСС позволит снизить зависимость России от зарубежных технологий в сфере навигации и обеспечит суверенитет в этой области.
Детали
ГЛОНАСС
Глоба́льная навигацио́нная спу́тниковая систе́ма (ГЛОНА́СС) — российская спутниковая система навигации. Источник
A-GPS
A-GPS (англ. Assisted GPS) — технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника. Источник
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