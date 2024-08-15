Более 70% работодателей придерживаются стратегии удержания персонала

Компании в России стараются удержать сотрудников для борьбы с дефицитом кадров

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России компании вс` чаще придерживаются стратегии удержания сотрудников, чтобы бороться с дефицитом кадров, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Dustin M. Lemelin, CC BY-SA 4.0

По данным исследования РШУ, в котором приняли участие 1 378 человек — представители компаний из разных отраслей и регионов России — более 70% работодателей стараются удержать сотрудников, и в 2024 году они стали уделять этому вопросу больше внимания.

Компании стремятся удержать самых ценных сотрудников, предлагая им повышение зарплаты, возможности для профессионального роста и карьерного развития.

Однако только деньги редко оказываются достаточно эффективным инструментом для долгосрочного удержания персонала.