В России компании вс` чаще придерживаются стратегии удержания сотрудников, чтобы бороться с дефицитом кадров, сообщает РИА Новости.
По данным исследования РШУ, в котором приняли участие 1 378 человек — представители компаний из разных отраслей и регионов России — более 70% работодателей стараются удержать сотрудников, и в 2024 году они стали уделять этому вопросу больше внимания.
Компании стремятся удержать самых ценных сотрудников, предлагая им повышение зарплаты, возможности для профессионального роста и карьерного развития.
Однако только деньги редко оказываются достаточно эффективным инструментом для долгосрочного удержания персонала.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.