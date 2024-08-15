Россиянам стоит инвестировать деньги в облигации, образование и недвижимость

Куда стоит вкладывать свои средства россиянам

Министр финансов России Антон Силуанов рекомендовал гражданам инвестировать деньги в облигации федерального займа, подчеркнув, что это надежный и эффективный финансовый инструмент, сообщает РИА Новости.

Кроме того, он отметил, что образование детей и приобретение жилья также являются стабильными и надежными способами вложения средств.

"Куда вложиться? В первую очередь, в себя и свою семью. Второе — если вы хотите вложиться вдолгую — это могут быть государственные бумаги с фиксированной доходностью. Сегодня они, фиксированные доходности, высокие, и эти доходности будут на протяжении всего срока действия бумаги", — сказал Силуанов.

"Если вы более рисковый человек, откройте индивидуальный инвестиционный счет, вложитесь в ценные бумаги на финансовом рынке. Там доходы могут быть выше, но, соответственно, и риск выше. Вот такая линейка выборов", — продолжил он.

"Это лучшее вложение денег. В том числе, кстати говоря, и в жилье. Если есть возможность вложить деньги в ипотеку, в том числе и в льготные программы ипотеки, я думаю, что это лучшее вложение, поскольку вы получите в результате улучшение качества своей жизни. Если вы вложите деньги в образование детей, получите… более знающих и образованных детей. Если говорить про финансовые какие-то инструменты, сейчас их достаточно много", — добавил министр.