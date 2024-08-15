Россия находится среди стран с высоким уровнем дохода населения

Россия теперь входит в список четырех ведущих стран по экономическому развитию, чему поспособствовали паритет покупательской способности и высокий уровень доходов населения, сообщает ТАСС.
"Мы вошли в четверку самых сильных стран по экономическому развитию с точки зрения приоритетно-покупательных способностей. Впереди у нас Китай, США, Индия, мы обогнали Японию, Германию, Францию. Сегодня мы среди стран с высоким уровнем доходов населения, это самый высокий показатель из четырех градаций, которые есть", — сказал министр финансов Антон Силуанов.
Также в июне президент России Владимир Путин подтвердил, что цель вхождения России в число четырех крупнейших экономик мира была достигнута.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.