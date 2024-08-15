Россия находится среди стран с высоким уровнем дохода населения

Россия вошла в четвёрку сильнейших экономик мира

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Россия теперь входит в список четырех ведущих стран по экономическому развитию, чему поспособствовали паритет покупательской способности и высокий уровень доходов населения, сообщает ТАСС.

Фото: https://rudalle.ru/ by Нейросеть "Кандинский 3.1"

"Мы вошли в четверку самых сильных стран по экономическому развитию с точки зрения приоритетно-покупательных способностей. Впереди у нас Китай, США, Индия, мы обогнали Японию, Германию, Францию. Сегодня мы среди стран с высоким уровнем доходов населения, это самый высокий показатель из четырех градаций, которые есть", — сказал министр финансов Антон Силуанов.

Также в июне президент России Владимир Путин подтвердил, что цель вхождения России в число четырех крупнейших экономик мира была достигнута.