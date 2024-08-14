Эксперты объяснили, почему "АвтоВАЗ" не может конкурировать с китайскими авто даже в России

Эксперт Жигалов: российские машины дорогие из-за высоких издержек

1:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Автомобили российского "АвтоВАЗа" не в состоянии конкурировать с китайскими машинами из-за высоких цен, рассказал НСН исполнительный директор профильной ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Вячеслав Жигалов.

Фото: commons.wikimedia.org by RG72, CC BY-SA 4.0

Эксперт пояснил, что высокая цена на российские авто обусловлены множеством издержек: затратами на сырьё, энергоресурсы, рабочую силу. Однако самый большой вклад в дороговизну отечественных машин вносит утилизационный сбор, подчеркнул Жигалов. Из-за этого, по его словам, российские автомобили не могут на собственном рынке конкурировать даже с брендами из КНР.

"Наши отечественные заводы получают от бюджета компенсацию, но сбор платят, возвращаются эти деньги через достаточно длинный промежуток времени. Если даже учесть стоимость денег за этот период, это уже дополнительные расходы, которые закладываются в себестоимость. Расходы не только у завода, расходы на каждом этапе", — рассказал он.

Ранее выяснилось, что в Египте новейшую Lada Granta можно купить в два раза дешевле, чем на родине автомобиля — в России.

Партнёр аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто объяснил такую разницу в ценах государственной политикой: по его словам, в РФ до 30 процентов стоимости новой машины — это всевозможные налоги, сборы и акцизы. Так, для упомянутой Lada Granta утилизационный сбор составляет в среднем 300 тысяч рублей.