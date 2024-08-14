Обсуждается создание криптобирж в России

Минфин и Банк России обсуждают создание криптобирж

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство финансов и Банк России рассматривают идею создания криптобирж в стране, но пока не пришли к окончательному решению по этому вопросу, заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

Фото: flickr by Хорхе Франганильо, CC BY 2.0

По словам Силуанова, Центральный банк и Минфин активно работают над этим вопросом, но окончательного решения еще нет.

"У нас эта тема обсуждается, потому что здесь и Центральный банк, и правительство в лице Минфина этим предметно занимается. Мы не нашли пока еще решения, как это сделать", — сказал Силуанов.

В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий добычу криптовалют в стране.

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