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Обсуждается создание криптобирж в России

Минфин и Банк России обсуждают создание криптобирж
0:44
Экономика

Министерство финансов и Банк России рассматривают идею создания криптобирж в стране, но пока не пришли к окончательному решению по этому вопросу, заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

Минфин и Банк России обсуждают создание криптобирж
Фото: flickr by Хорхе Франганильо, CC BY 2.0

По словам Силуанова, Центральный банк и Минфин активно работают над этим вопросом, но окончательного решения еще нет.

"У нас эта тема обсуждается, потому что здесь и Центральный банк, и правительство в лице Минфина этим предметно занимается. Мы не нашли пока еще решения, как это сделать", — сказал Силуанов.

В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий добычу криптовалют в стране.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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