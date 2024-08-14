В России могут создать криптобиржи, но Минфин и Центробанк пока не пришли к консенсусу

Силуанов: ЦБ и Минфин обсуждают вопрос создания криптобирж в РФ

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минфин и Банк России пока не пришли к консенсусу по вопросу создания криптобирж в РФ, рассказал на X Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" министр финансов Антон Силуанов.

Фото: flickr.com by Хорхе Франганильо, CC BY 2.0

"У нас эта тема обсуждается, потому что здесь и Центральный банк, и правительство в лице Минфина этим предметно занимается. Мы не нашли пока ещё решения, как это сделать", — сказал он.

Напомним, что в начале августа президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации деятельности по майнингу криптовалют в России, устанавливающий порядок и условия её ведения. Согласно документу, заниматься добычей криптовалют смогут российские юрлица и ИП, включённые в реестр Минцифры. Документ размещён на портале официального опубликования правовых актов.

Криптовалютная биржа, или обмен цифровой валюты (DCE) — это бизнес, который позволяет клиентам обменивать криптовалюты или цифровые валюты на другие активы, такие как обычные фиатные деньги или другие цифровые валюты. Биржи могут принимать платежи кредитными картами, банковские переводы или другие формы оплаты в обмен на цифровые валюты или криптовалюты. Криптовалютная биржа может быть маркет-мейкером, который обычно берет спреды bid-ask в качестве комиссии за транзакцию за свои услуги или, как соответствующая платформа, просто взимает комиссию.

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