Google может быть разделена из-за доминирования в поисковых системах

Министерство юстиции США может принудить Google к разделению из-за монопольного положения на рынке поисковых систем и интернет-рекламы, сообщает Bloomberg.
Компания может быть вынуждена выделить в отдельные подразделения Android и Chrome или передать больше данных конкурентам. Также рассматривается продажа системы Google AdWords.
Минюст может запретить Google эксклюзивные соглашения с клиентами, которые способствуют монополии.
Ранее Федеральный суд признал, что Google злоупотребляла своим положением, заключив соглашения с Apple, Samsung и Verizon, блокируя конкурентов на 90% рынка интернет-поиска.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.