Google может быть разделена из-за доминирования в поисковых системах

Минюст США рассматривает возможность разделения Google из-за монополии

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство юстиции США может принудить Google к разделению из-за монопольного положения на рынке поисковых систем и интернет-рекламы, сообщает Bloomberg.

Фото: Flickr by Anthony Quintano, CC BY 2.0

Компания может быть вынуждена выделить в отдельные подразделения Android и Chrome или передать больше данных конкурентам. Также рассматривается продажа системы Google AdWords.

Минюст может запретить Google эксклюзивные соглашения с клиентами, которые способствуют монополии.

Ранее Федеральный суд признал, что Google злоупотребляла своим положением, заключив соглашения с Apple, Samsung и Verizon, блокируя конкурентов на 90% рынка интернет-поиска.