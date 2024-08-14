В Крыму можно расплачиваться при помощи сервиса "оплата улыбкой"

Герман Греф оплатил покупки в Крыму с помощью улыбки

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что в некоторых местах в Крыму ему уже удалось оплатить покупки с помощью сервиса "оплата улыбкой", хотя на полуострове этот сервис пока не очень развит, в отличие от других регионов России, сообщает MFD.ru.

Фото: www.flickr.com by Web Summit, CC BY 2.0

"К сожалению, пока это еще не вошло в культуру, но это занимает время. Я думаю, что через год-два это будет преимущественным средством оплаты", — сказал Герман Греф.

В августе 2023 года X5 Group, совместно со "Сбером", запустила крупнейший в мире сервис оплаты взглядом на 15 тысячах касс самообслуживания в магазинах "Пятёрочка" и "Перекрёсток".

Позже "Сбер" сообщил, что запустил оплату покупок по лицу во всех магазинах "Азбуки вкуса".

Детали

Греф, Герман Оскарович

Ге́рман О́скарович Греф (род. 8 февраля 1964, Панфилово, Целинный край) — российский государственный и банковский деятель. Председатель правления публичного акционерного общества «Сбербанк России» с 28 ноября 2007 года. Источник