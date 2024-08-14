Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
За возможность действия ОСАГО в Белоруссии придётся внести дополнительную плату
Физик Борис Филиппов: солнечная активность опасна только для техники
Кардиолог Бирюкова: почему стоит исключить мясные полуфабрикаты из рациона
Андрей Воробьев сообщил о 860 эвакуированных из Курской области в Подмосковье
Кто является самым красивым мужчиной российской авиации
Российские регионы столкнулись с масштабной атакой беспилотников
Полотенце в подарок работает как пожелание смерти, предупредила парапсихолог
Простой способ приготовления кукурузы в початках
Бокс находится на грани исключения из программы Олимпийских игр

Жизнь Google висит на волоске: Вашингтон готов к радикальным мерам

Минюст США рассматривает возможность разделения Google
1:07
Экономика

Министерство юстиции США рассматривает возможность разделения компании Google после того, как суд в Вашингтоне признал компанию виновной в монополизации рынка интернет-поисковиков, сообщает Bloomberg.

Минюст США рассматривает возможность разделения Google
Фото: Flickr by Anthony Quintano, CC BY 2.0

Это может стать первой попыткой ликвидации крупной технологической компании за незаконную монополизацию с момента неудачной попытки разделить Microsoft два десятилетия назад.

В числе возможных мер рассматривается разделение таких ключевых подразделений Google, как операционная система Android, веб-браузер Chrome и платформа AdWords. Также обсуждаются менее строгие меры, включающие принуждение Google делиться данными с конкурентами и меры по предотвращению получения компанией несправедливого преимущества в области искусственного интеллекта.

Окончательное решение Минюста по данному вопросу пока не принято.

Google LLC — транснациональная корпорация из США в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: ВКС РФ погасили свет в Сумах и области, в Одессе уничтожен командный пункт Patriot

Армия России остановила ДРГ Украины на ряде участков. Ключевой тезис — "ВСУ не контролируют Суджу" и не контролировали.

ВСУ в Курской области окопались, а теперь медленно, но верно гибнут
Россия отказала компаниям из КНР в участии в многомиллиардном проекте
Baijiahao: Россия отказала китайским компаниям в многомиллиардном контракте
Салат из огурцов по-гречески: с варёными яйцами, чесночком и заправкой из йогурта
Курица в сливочном соусе с огурцами: безумно вкусно с любым гарниром
В Сумах городские госпитали переполнены, никакие сборы крови не справляются Дмитрий Плотников "Украина не заинтересована в присвоении территорий Курской области" — МИД Украины Любовь Степушова Утечка отчётов ЦиПСО: "Панику и ужас наводим от Курска до Москвы" Олег Володин
ВС РФ уверенно идут к Покровску и вынуждают ВСУ оставлять территории до Угледара
В США прокомментировали уничтожение трех батарей Patriot на Украине
L-frii: у одного из главных конкурентов России на рынке зерна серьёзные проблемы
L-frii: у одного из главных конкурентов России на рынке зерна серьёзные проблемы
Последние материалы
Минюст США рассматривает возможность разделения Google
За возможность действия ОСАГО в Белоруссии придётся внести дополнительную плату
Физик Борис Филиппов: солнечная активность опасна только для техники
Кардиолог Бирюкова: почему стоит исключить мясные полуфабрикаты из рациона
Андрей Воробьев сообщил о 860 эвакуированных из Курской области в Подмосковье
Кто является самым красивым мужчиной российской авиации
Российские регионы столкнулись с масштабной атакой беспилотников
Полотенце в подарок работает как пожелание смерти, предупредила парапсихолог
Простой способ приготовления кукурузы в початках
Бокс находится на грани исключения из программы Олимпийских игр
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.