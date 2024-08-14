Жизнь Google висит на волоске: Вашингтон готов к радикальным мерам

Минюст США рассматривает возможность разделения Google

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство юстиции США рассматривает возможность разделения компании Google после того, как суд в Вашингтоне признал компанию виновной в монополизации рынка интернет-поисковиков, сообщает Bloomberg.

Фото: Flickr by Anthony Quintano, CC BY 2.0

Это может стать первой попыткой ликвидации крупной технологической компании за незаконную монополизацию с момента неудачной попытки разделить Microsoft два десятилетия назад.

В числе возможных мер рассматривается разделение таких ключевых подразделений Google, как операционная система Android, веб-браузер Chrome и платформа AdWords. Также обсуждаются менее строгие меры, включающие принуждение Google делиться данными с конкурентами и меры по предотвращению получения компанией несправедливого преимущества в области искусственного интеллекта.

Окончательное решение Минюста по данному вопросу пока не принято.

Google LLC — транснациональная корпорация из США в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии.