Министерство юстиции США рассматривает возможность разделения компании Google после того, как суд в Вашингтоне признал компанию виновной в монополизации рынка интернет-поисковиков, сообщает Bloomberg.
Это может стать первой попыткой ликвидации крупной технологической компании за незаконную монополизацию с момента неудачной попытки разделить Microsoft два десятилетия назад.
В числе возможных мер рассматривается разделение таких ключевых подразделений Google, как операционная система Android, веб-браузер Chrome и платформа AdWords. Также обсуждаются менее строгие меры, включающие принуждение Google делиться данными с конкурентами и меры по предотвращению получения компанией несправедливого преимущества в области искусственного интеллекта.
Окончательное решение Минюста по данному вопросу пока не принято.
Google LLC — транснациональная корпорация из США в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии.
Армия России остановила ДРГ Украины на ряде участков. Ключевой тезис — "ВСУ не контролируют Суджу" и не контролировали.