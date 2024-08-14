Австрия готовится к худшим временам: российский газ исчезнет и экономика рухнет

Австрия заявила о риске при прекращении поставок газа из РФ

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство энергетики Австрии выразило серьезную обеспокоенность по поводу возможного прекращения поставок российского газа из-за недавних атак Украины вблизи газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области.

Фото: flickr.com by Ivan Radic, CC BY 2.0

Как сообщило агентство Bloomberg, в австрийском ведомстве считают, что страна сталкивается с огромным риском для своей экономики, пока сохраняется зависимость от российского газа.

Представители Минэнерго подчеркнули, что любая внезапная остановка поставок может привести к сбоям с серьезными последствиями для Австрии.

В министерстве также заявили о необходимости как можно скорее сократить зависимость страны от российского газа, чтобы снизить риски для национальной экономики.