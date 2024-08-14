Низкая инфляция — это не к добру: эксперт объяснил пользу от роста цен

Если цены не растут, значит, у экономики проблемы — эксперт Алексей Зубец

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец, выступая в эфире радио "Говорит Москва", обратился к россиянам с неожиданным призывом — не сожалеть о высокой инфляции.

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Он объяснил, что низкие темпы роста цен зачастую сигнализируют о серьезных экономических проблемах.

Зубец привел в пример ситуацию в России в 2000-е годы, когда инфляция была зафиксирована на уровне четырех процентов, но только на короткий период, совпадавший с замедлением экономического роста.

Экономист подчеркнул, что когда Центральный банк ставит целью снизить инфляцию до четырех процентов, это может свидетельствовать о предстоящем экономическом кризисе. Поэтому, по его мнению, россиянам не следует стремиться к слишком низким показателям инфляции.

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