Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец, выступая в эфире радио "Говорит Москва", обратился к россиянам с неожиданным призывом — не сожалеть о высокой инфляции.
Он объяснил, что низкие темпы роста цен зачастую сигнализируют о серьезных экономических проблемах.
Зубец привел в пример ситуацию в России в 2000-е годы, когда инфляция была зафиксирована на уровне четырех процентов, но только на короткий период, совпадавший с замедлением экономического роста.
Экономист подчеркнул, что когда Центральный банк ставит целью снизить инфляцию до четырех процентов, это может свидетельствовать о предстоящем экономическом кризисе. Поэтому, по его мнению, россиянам не следует стремиться к слишком низким показателям инфляции.
Детали
Инфляция
Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег. Источник
Армия России остановила ДРГ Украины на ряде участков. Ключевой тезис — "ВСУ не контролируют Суджу" и не контролировали.