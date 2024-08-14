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Низкая инфляция — это не к добру: эксперт объяснил пользу от роста цен

Если цены не растут, значит, у экономики проблемы — эксперт Алексей Зубец
0:51
Экономика

Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец, выступая в эфире радио "Говорит Москва", обратился к россиянам с неожиданным призывом — не сожалеть о высокой инфляции.

Если цены не растут, значит, у экономики проблемы — эксперт Алексей Зубец
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Он объяснил, что низкие темпы роста цен зачастую сигнализируют о серьезных экономических проблемах.

Зубец привел в пример ситуацию в России в 2000-е годы, когда инфляция была зафиксирована на уровне четырех процентов, но только на короткий период, совпадавший с замедлением экономического роста.

Экономист подчеркнул, что когда Центральный банк ставит целью снизить инфляцию до четырех процентов, это может свидетельствовать о предстоящем экономическом кризисе. Поэтому, по его мнению, россиянам не следует стремиться к слишком низким показателям инфляции.

Детали

Инфляция
Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег. Источник

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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