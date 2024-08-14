Эта европейская страна покупает у России газ по самой низкой цене

Сербия получила от России лучшие условия на газ в Европе

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

13 августа в Москве состоялась первая за долгое время встреча сопредседателей российско-сербского межправительственного комитета (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY 4.0

Как рассказал в интервью газете "Ведомости" глава Сербской народной партии Ненад Попович, Сербия строит свою экономику, опираясь на выгодные условия поставок российского газа, которые, по его словам, являются лучшими в Европе.

Попович отметил, что сотрудничество между Сербией и Россией активно развивается в таких областях как энергетическое машиностроение и ядерная энергетика.

Особое внимание на встрече было уделено совместным IT-проектам, которые сербские и российские специалисты реализуют на рынках третьих стран, включая Ближний Восток, Европу и Африку.

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