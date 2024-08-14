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Эта европейская страна покупает у России газ по самой низкой цене

Сербия получила от России лучшие условия на газ в Европе
0:54
Экономика

13 августа в Москве состоялась первая за долгое время встреча сопредседателей российско-сербского межправительственного комитета (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Сербия получила от России лучшие условия на газ в Европе
Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY 4.0

Как рассказал в интервью газете "Ведомости" глава Сербской народной партии Ненад Попович, Сербия строит свою экономику, опираясь на выгодные условия поставок российского газа, которые, по его словам, являются лучшими в Европе.

Попович отметил, что сотрудничество между Сербией и Россией активно развивается в таких областях как энергетическое машиностроение и ядерная энергетика.

Особое внимание на встрече было уделено совместным IT-проектам, которые сербские и российские специалисты реализуют на рынках третьих стран, включая Ближний Восток, Европу и Африку. 

Детали

Попович, Ненад Неманьевич
Не́над Нема́ньевич По́пович ( род. 30 сентября 1966, Тузла) — сербский и российский предприниматель и политический деятель; Председатель Сербской Народной Партии (СНП) с конца 2014 года, ранее занимал должность заместителя Председателя парламента Сербии (Народной Скупщины), вице-президента Демократической партии Сербии, доктор экономических наук. 25 июня 2017 года назначен на должность Министра инноваций и технологического развития Республики Сербии. Источник

Сербия
Се́рбия — государство в юго-восточной Европе, в центральной части Балканского полуострова и частично Паннонской низменности, не имеющее выхода к морю. Источник

Газпром
Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром») — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству. Источник

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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