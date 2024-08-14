Странная вакансия: китайская компания отказалась от найма рожденных в год Собаки работников

В Китае отказывают в работе рожденным в год Собаки

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китайская компания Sanxing Transportation, расположенная в провинции Гуандун, ввела необычное ограничение для кандидатов на вакансию офисного сотрудника. Согласно сообщению одного из сотрудников компании, соискателям, рожденным в год Собаки, было запрещено откликаться на вакансию.

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Руководитель компании, который сам родился в год Дракона, верит в важность гармонии знаков китайского календаря, так как, по его мнению, Дракон и Собака "плохо совместимы".

Это убеждение и стало причиной ограничения на прием кандидатов, родившихся в 2006, 1994, 1982 и 1970 годах. В компании подчеркнули, что готовы рассмотреть менее квалифицированных работников, если только они не принадлежат к "неудачному" знаку Собаки.

Детали

Гуандун

Гуанду́н — провинция на юге Китайской Народной Республики. Источник Китайский календарь

Китайский календарь представлен двумя типами календарей: солнечный (сельскохозяйственный кит. 农历 нунли) и лунно-солнечный (阴阳历 иньянли). Второй из них исторически известен в двух вариантах: календарь Ся (夏历 Ся ли, по названию первой полумифической династии 夏), наиболее популярный в Восточной Азии, отсчитывающий год по весне; а также календарь Чжуаньсюя, по имени первопредка династии Цинь Чжуань-сюй, отсчитывающий год по осени. Источник