Чехия рекордно нарастила закупки российского газа: импорт вырос на 11,4%

Чехия увеличила закупки газа из России в восемь раз

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Импорт из России в Чехию за первую половину 2024 года увеличился на 11,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: photozou.jp by 青空白帆, CC BY 2.1

Основным фактором такого роста стали увеличившиеся в восемь раз поставки российского газа, сообщили в Ekonomickydenik.

Общая стоимость импорта из России в Чехию достигла 34,2 миллиарда крон (около 1,36 миллиарда евро). На долю газа пришлось 8,5 миллиарда крон, что составляет примерно четверть всех поставок.

Интересный факт

Самое большое судно для перевозки сжиженного газа — это танкер длиной 345 метров.

Детали

Чехия

Че́хия — государство в Центральной Европе. Граничит с Польшей на северо-востоке (длина границы — 796 км), Германией — на северо-западе и западе (810 км), Австрией — на юге (466 км) и Словакией — на юго-востоке (252 км). Источник Газпром

Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром») — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству. Источник