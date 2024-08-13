Начался обмен замороженными активами между РФ и странами Запада

Процесс обмена замороженных активов РФ и западных активов в России запущен

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Первый этап обмена замороженными активами между россиянами и иностранцами завершился. По данным "Инвестиционной палаты", граждане РФ реализовали ценные бумаги на сумму 8,1 миллиарда рублей.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, PDM

К концу подошёл первый этап обмена заблокированными ценными бумагами между россиянами и нерезидентами. Более 708 тысяч россиян продали иностранные активы на сумму 8,1 миллиарда рублей. Всего было подано более миллиона заявок.

В июне сообщалось, что российские инвесторы предложили к обмену сумму в 35,3 миллиарда рублей. В "Инвестиционной палате" рассматривают возможность проведения дополнительного раунда продажи заблокированных ценных бумаг.

На данный момент нерезиденты уже приобрели примерно четверть иностранных активов россиян, предъявленных к выкупу.