Начался обмен замороженными активами между РФ и странами Запада

Первый этап обмена замороженными активами между россиянами и иностранцами завершился. По данным "Инвестиционной палаты", граждане РФ реализовали ценные бумаги на сумму 8,1 миллиарда рублей.
К концу подошёл первый этап обмена заблокированными ценными бумагами между россиянами и нерезидентами. Более 708 тысяч россиян продали иностранные активы на сумму 8,1 миллиарда рублей. Всего было подано более миллиона заявок.
В июне сообщалось, что российские инвесторы предложили к обмену сумму в 35,3 миллиарда рублей. В "Инвестиционной палате" рассматривают возможность проведения дополнительного раунда продажи заблокированных ценных бумаг.
На данный момент нерезиденты уже приобрели примерно четверть иностранных активов россиян, предъявленных к выкупу.
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