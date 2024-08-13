Корпорация МСП окажет помощь бизнесу в районах проведения КТО

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Корпорация МСП поможет малому и среднему бизнесу в регионах, где введён режим контртеррористической операции (КТО). Это касается упрощённой реструктуризации кредитов с гарантиями и поручительствами. Такая помощь будет оказана предпринимателям из Курской, Белгородской и Брянской областей.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

МСП Банк и МСП Лизинг, которые являются дочерними компаниями Корпорации МСП, уже начали принимать обращения от бизнеса о предоставлении отсрочек и кредитных каникул. Они также обратились к банкам-партнёрам с просьбой рассмотреть возможность предоставления местным предприятиям отсрочек по кредитам, полученным по льготным программам.

Кроме того, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что в Министерство финансов РФ было направлено предложение об отмене до конца года штрафов и неустоек в отношении местных поставщиков, сотрудничающих с государственными компаниями по 223-ФЗ.