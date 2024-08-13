Ряд крупных медиаресурсов изменяют владельца

Телеканалы Муз-ТВ, "Ю", "Солнце", а также холдинг "Выбери радио" сменят владельца. KCG (Kismet Capital Group) продаст свои активы группе инвесторов. Среди них — компания "Медиа-телеком", которая входит в "Национальную медиа группу", Ростелеком и топ-менеджмент.
Сделка завершит выход KCG из медиабизнеса. Сумма сделки держится в строжайшем секрете, но представители компании сообщили, что на вырученные деньги глава холдинга Иван Таврин будет создавать фонд поддержки технологического предпринимательства, социальных и некоммерческих проектов.
Новые владельцы из "Медиа-телеком" заявили, что заинтересованы в развитии "Медиа1" с действующей командой.
Гендиректор ИАА TelecomDaily отметил, что те направления, которые были в компании Ивана Таврина, продаются структуре с большим опытом и умением создавать и продвигать аудио- и видеоконтент.
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