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Россия стала вторым крупнейшим экспортёром железа и стали в Бразилию

Россия увеличила экспорт железа и стали в Бразилию почти в 12 раз
1:14
Экономика

В июле Россия значительно увеличила экспорт железа и стали в Бразилию до 75,3 миллиона долларов, что стало рекордом за три года, сообщает РИА Новости.

Россия увеличила экспорт железа и стали в Бразилию почти в 12 раз
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Этот объем на 11,6 раза больше по сравнению с прошлым годом и в два раза больше по сравнению с прошлым месяцем.

Хотя Россия увеличила поставки, она остается вторым крупнейшим поставщиком этой продукции в Бразилию после Китая, который сократил свои продажи на 19% до 187,4 миллиона долларов. Германия заняла третье место с экспортом в 34 миллиона долларов и снижением на 10,5% в годовом выражении.

Экспорт российского титана в Бразилию также вырос в июле — в три раза по сравнению с июнем и в четыре раза по сравнению с прошлым годом, составив 1,25 миллиона долларов.

США теперь являются главным поставщиком титана в Бразилию с объемом поставок в 3,5 миллиона долларов, а Россия переместилась на второе место, опередив Францию, Великобританию и Китай.

Детали

Бразилия
Брази́лия, официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии — суверенное государство в Южной Америке. Площадь — 8 515 767 км² (эквивалентна 47,3 % южноамериканской территории). Будучи пятой среди стран мира по площади и седьмой по численности населения (с более чем 218 млн жителей), Бразилия является крупнейшей страной Южной Америки и Латинской Америки как по территории, так и по численности населения. Источник

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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