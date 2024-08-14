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Российская алмазодобывающая компания "Алроса" может приостановить экспорт из-за санкций и проблем на рынке

Международные компании сокращают закупки алмазов из России
1:08
Экономика

Российская алмазодобывающая компания "Алроса" может приостановить экспорт своей продукции за границу, сообщает Lenta.ru.

Международные компании сокращают закупки алмазов из России
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Это решение может быть принято, поскольку индийская компания Kiran Gems, ведущий огранщик драгоценных камней, отправила в отпуск 50 тысяч сотрудников из-за слабого спроса на алмазы. Также международная корпорация Da Beers отменила августовскую торговую сессию и перенесла продажи из-за переизбытка предложения.

С 1 января 2024 года страны G7 запретили импорт алмазов и бриллиантов из России.

С начала марта запрет распространился и на бриллианты, ограненные в третьих странах, но из российских алмазов. Эти бриллианты составляют около 70% мирового розничного рынка.

В мае 2024 года Индия, крупнейший в мире огранщик бриллиантов и важный партнер России, сократила закупки, и экспорт российских алмазов в Индию упал на 13% по сравнению с прошлым годом.

Детали

Алроса
«Алроса» — российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов (по состоянию на 2017 год). Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке. Источник

Алмаз
Алма́з (от пратюрк. almaz, букв. «неподдающийся», через араб. ألماس‎ [’almās] и в др.-греч. ἀδάμας «несокрушимый») — минерал, кубическая аллотропная форма углерода. Источник

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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