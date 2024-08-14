Бразилия нарастила экспорт мяса в Россию

Экспорт бразильского мяса в Россию увеличился в 2,2 раза

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

В середине лета Бразилия значительно увеличила поставки мяса в Россию, достигнув рекорда с 2017 года, сообщает РИА Новости.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Согласно данным бразильской таможни, экспорт бразильского мяса в Россию вырос до 59,5 миллиона долларов, что в 2,2 раза больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Россия увеличила закупки мяса крупного рогатого скота из Бразилии в 1,5 раза до 32,1 миллиона долларов, а свинины — в 2,1 раза до 888,7 тысячи долларов. Поставки субпродуктов из птицы возросли в восемь раз до 20,2 миллиона долларов, прочего мяса — в 2,3 раза до 6,3 миллиона долларов.

Бразилия, крупнейший мировой экспортер мяса, достигла максимальных объемов поставок на мировой рынок с сентября 2022 года, увеличив экспорт на 19% до 2,25 миллиарда долларов.

В июле Китай увеличил импорт бразильского мяса на треть до 723,3 миллиона долларов, ОАЭ — на 7% до 135,8 миллиона долларов, а Япония — на 40% до 128,1 миллиона долларов.

Детали

Бразилия

Брази́лия, официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке. Площадь — 8 515 767 км² (эквивалентна 47,3 % южноамериканской территории). Будучи пятой среди стран мира по площади и седьмой по численности населения (с более чем 218 млн жителей), Бразилия является крупнейшей страной Южной Америки и Латинской Америки как по территории, так и по численности населения. Единственная португалоязычная страна во всей Америке, а также крупнейшая лузофонная страна на планете. Источник