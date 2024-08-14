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Использование беспилотников для межскладских перевозок поможет решить проблему с нехваткой кадров

Беспилотные грузовики могут решить проблему нехватки водителей
0:58
Экономика

По словам замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артёма Васканяна, беспилотные грузовики могут стать решением проблемы нехватки водителей, сообщает РИА Новости.

Беспилотные грузовики могут решить проблему нехватки водителей
Фото: rosavtodor.gov.ru by Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта РФ, CC BY 4.0

Использование беспилотников для перемещения грузов между складами позволит освободить людей, которые смогут заниматься более сложными перевозками внутри городов и между регионами.

"Отчасти решить кадровую проблему можно за счет беспилотных технологий, которые, например, подойдут для межскладских перемещений, где задействовано большое количество водителей. С маленькими расстояниями и простыми операциями вполне справятся беспилотные автомобили, если правильно настроить все алгоритмы. Они помогут высвободить людей, задействованных в перемещениях груза внутри одного терминала. Эти специалисты смогут работать на внутригородских и межрегиональных перевозках", — рассказал Васканян.

Детали

Беспилотный автомобиль
Беспило́тный автомоби́ль (также, робомоби́ль) — автомобиль, оборудованный системой автоматического управления, который может безопасно передвигаться без участия человека. Источник

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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