Использование беспилотников для межскладских перевозок поможет решить проблему с нехваткой кадров

Беспилотные грузовики могут решить проблему нехватки водителей

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артёма Васканяна, беспилотные грузовики могут стать решением проблемы нехватки водителей, сообщает РИА Новости.

Фото: rosavtodor.gov.ru by Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта РФ, CC BY 4.0

Использование беспилотников для перемещения грузов между складами позволит освободить людей, которые смогут заниматься более сложными перевозками внутри городов и между регионами.

"Отчасти решить кадровую проблему можно за счет беспилотных технологий, которые, например, подойдут для межскладских перемещений, где задействовано большое количество водителей. С маленькими расстояниями и простыми операциями вполне справятся беспилотные автомобили, если правильно настроить все алгоритмы. Они помогут высвободить людей, задействованных в перемещениях груза внутри одного терминала. Эти специалисты смогут работать на внутригородских и межрегиональных перевозках", — рассказал Васканян.

Детали

Беспилотный автомобиль

Беспило́тный автомоби́ль (также, робомоби́ль) — автомобиль, оборудованный системой автоматического управления, который может безопасно передвигаться без участия человека. Источник