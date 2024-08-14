Использование беспилотников для межскладских перевозок поможет решить проблему с нехваткой кадров

По словам замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артёма Васканяна, беспилотные грузовики могут стать решением проблемы нехватки водителей, сообщает РИА Новости.
Использование беспилотников для перемещения грузов между складами позволит освободить людей, которые смогут заниматься более сложными перевозками внутри городов и между регионами.
"Отчасти решить кадровую проблему можно за счет беспилотных технологий, которые, например, подойдут для межскладских перемещений, где задействовано большое количество водителей. С маленькими расстояниями и простыми операциями вполне справятся беспилотные автомобили, если правильно настроить все алгоритмы. Они помогут высвободить людей, задействованных в перемещениях груза внутри одного терминала. Эти специалисты смогут работать на внутригородских и межрегиональных перевозках", — рассказал Васканян.
Детали
Беспилотный автомобиль
Беспило́тный автомоби́ль (также, робомоби́ль) — автомобиль, оборудованный системой автоматического управления, который может безопасно передвигаться без участия человека. Источник
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