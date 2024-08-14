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Экспорт рыбы из России в Южную Корею упал на 24,4%

Россия сократила поставки рыбы в Южную Корею
1:33
Экономика

В первой половине 2024 года экспорт рыбы из России в Южную Корею сократился на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 136,7 тысячи тонн, сообщает РИА Новости.

Россия сократила поставки рыбы в Южную Корею
Фото: Официальный сайт правительства Камчатского края is licensed under public domain

В денежном выражении объем экспорта составил 426,3 миллиона долларов. В июне объемы экспорта составили 13,4 тысячи тонн, в то время как за весь 2023 год Южная Корея закупила у России 312,9 тысячи тонн рыбы.

Несмотря на снижение, Россия осталась вторым крупнейшим поставщиком рыбы на южнокорейский рынок после Китая, который экспортировал 168 тысяч тонн. В пятёрку крупнейших поставщиков также вошли Вьетнам (57,6 тысячи тонн), Норвегия (37,1 тысячи тонн) и США (28,3 тысячи тонн).

Кроме Южной Кореи, значительным покупателем российской рыбы является Китай. В первой половине 2024 года из Приморского края и Сахалинской области в Китай было отправлено 476,2 тысячи тонн рыбы, что на 21% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Детали

Республика Корея
Респу́блика Коре́я — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я. Площадь страны составляет 100 449 км²; население, по оценке 2023 года — более 51 миллиона человек. Занимает 107-е место в мире по территории и 27-е по населению. Столица и крупнейший город — Сеул. Государственный язык — корейский. Источник

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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