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Люди стали чаще обращаться к нотариусам для фиксации строительных дефектов

В 2024 году вырос спрос на нотариальную фиксацию строительных дефектов
1:12
Экономика

В 2024 году наблюдается рост обращений к нотариусам для фиксации дефектов ремонта и строительных недостатков, сообщает Циан.

В 2024 году вырос спрос на нотариальную фиксацию строительных дефектов
Фото: Pix4free is licensed under Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported

Спрос на нотариальное обеспечение доказательств, таких как дефекты при ремонте, увеличился на 38% за первые пять месяцев года. Люди и компании хотят документально зафиксировать проблемы, чтобы усилить свои позиции в суде и добиться компенсации.

Нотариус выезжает на объект, фиксирует дефекты, делает фотографии и составляет официальный документ с повышенной юридической силой. Этот документ может существенно повысить шансы истца в судебном разбирательстве.

Пример из практики: подрядчик не выполнил обещанный ремонт до зимы, и владельцы дома обратились к нотариусу для фиксации нарушений. Нотариус назначил экспертизу, и владельцы использовали собранные доказательства в суде.

Также Госдума приняла законопроект, сокращающий гарантийный срок на новостройки с пяти до трех лет. Это означает, что покупатели теперь имеют три года, чтобы обнаружить и потребовать исправления дефектов.

Детали

Нотариус
Нота́риус (лат. notarius — писарь, секретарь) — лицо, специально уполномоченное на совершение нотариальных действий, среди которых свидетельствование верности копий документов и выписок из них, свидетельствование подлинности подписи на документах, свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой, а также некоторые другие действия, нормы которых отличаются друг от друга в различных странах. Функции нотариусов гораздо шире и предъявляемые к ним требования гораздо выше в странах континентального права (например, Россия, Германия) по сравнению со странами общего права (например, в США). Источник

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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