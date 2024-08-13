ФАС предложила ДНС, "М. Видео" и "Ситилинк" ограничить цены на электронику и технику

ФАС предложила торговым сетям ограничить цены на электронику и технику

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила крупным торговым сетям, включая ДНС, "М. Видео" и "Ситилинк", добровольно ограничить цены и наценки на популярные модели электроники и бытовой техники, сообщает РБК.

Фото: mvideo.ru by ООО "М.видео Менеджмент", PDM

Это должно предотвратить рост цен осенью и повысить доступность товаров.

"М. Видео" и "Ситилинк" поддержали инициативу и готовят списки товаров с фиксированными ценами. Генеральный директор DNS комментариев не дал.

В июле гендиректор компании "Арбайт" Александр Семеняченко прокомментировал рост цен на электронику осенью.

По его словам, цены на электронику в России могут вырасти уже к осени в пределах 5-8%. Это связано с влиянием санкций ЕС, которые направлены на ограничение использования системы передачи финансовых сообщений ЦБ (СПФС).

Цены на электронику также могут вырасти из-за изменений в параллельном импорте и введения утильсбора.

Детали

Федеральная антимонопольная служба

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) — федеральный орган исполнительной власти, контролирующий соблюдение антимонопольного законодательства. Также ФАС следит за соблюдением законов в сфере естественных монополий, рекламы, иностранных инвестиций в стратегически значимые компании, государственного оборонного заказа и в сфере госзакупок. Источник