VK предлагает репетиторам и ученикам удобную площадку для онлайн-уроков

VK запустила новую бесплатную платформу для репетиторов — VK Tutoria, сообщает Прайм.
Платформа объединяет в себе все необходимые инструменты для эффективной работы: календарь, заметки, облачное хранилище, интерактивную доску, а также мессенджер и видеозвонки.
Теперь репетиторы и ученики могут легко планировать занятия, обмениваться учебными материалами и проводить уроки онлайн, не ограничиваясь количеством учеников или занятий.
VK Tutoria доступна как в мобильной, так и в веб-версии.
"Наша команда верит, что запуск сервиса VK Tutoria станет важным шагом в эволюции процесса передачи знаний. Наша цель — предоставить каждому репетитору возможность просто и легко поделиться знаниями со своими учениками. Мы стремимся сделать продукт, который поможет каждому раскрыть свой потенциал. Сервис уже доступен для всех пользователей, и мы приглашаем всех к нему присоединиться", — прокомментировал руководитель продуктового направления VK Tutoria Сергей Прокудин.
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