VK предлагает репетиторам и ученикам удобную площадку для онлайн-уроков

VK запустила бесплатную платформу для репетиторов с полным набором инструментов

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

VK запустила новую бесплатную платформу для репетиторов — VK Tutoria, сообщает Прайм.

Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Саноцька, CC BY-SA 4.0

Платформа объединяет в себе все необходимые инструменты для эффективной работы: календарь, заметки, облачное хранилище, интерактивную доску, а также мессенджер и видеозвонки.

Теперь репетиторы и ученики могут легко планировать занятия, обмениваться учебными материалами и проводить уроки онлайн, не ограничиваясь количеством учеников или занятий.

VK Tutoria доступна как в мобильной, так и в веб-версии.

"Наша команда верит, что запуск сервиса VK Tutoria станет важным шагом в эволюции процесса передачи знаний. Наша цель — предоставить каждому репетитору возможность просто и легко поделиться знаниями со своими учениками. Мы стремимся сделать продукт, который поможет каждому раскрыть свой потенциал. Сервис уже доступен для всех пользователей, и мы приглашаем всех к нему присоединиться", — прокомментировал руководитель продуктового направления VK Tutoria Сергей Прокудин.