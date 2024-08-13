Новый рекорд: выяснилось, почему россияне стали потреблять больше мяса и мясной продукции

Глава НМА Юшин: мясо в России стало доступнее на 10% за десять лет

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Потребление мяса и мясной продукции в России в 2023 году увеличилось на 4,2% по сравнению с предыдущим годом. Глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин рассказал argumenti. ru, что такой рост связан с доступностью продукта.

Фото: freepik.com by bublikhaus, PDM

Отмечается, что в 2023 году россияне тратили на мясо в среднем 2,86 тысячи рублей в месяц, что на 9,7% больше, чем в 2022 году. Производство скота и птицы в стране тоже выросло.

По словам Юшина, за последние 10 лет в России стали употреблять на 10% больше мяса и мясопродуктов, что является уникальным показателем. Самый большой рост отмечается в сегменте свинины — эксперт отметил, что причина в более медленных темах роста цен на неё. Из-за этого свинина стала доступнее, чем мясо птицы, и потому привлекательнее для потребителя, добавил он.

Глава НМА констатировал, что мясо в России продолжает оставаться доступным товаром, в то время как рыба и прочая пищевая продукция растёт в цене.