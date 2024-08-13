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Mercedes-Benz и BMW пошли на вынужденные меры из-за взрыва в Южной Корее

Mercedes-Benz и BMW раскрыли поставщиков батарей для электромобилей
1:59
Экономика

После взрыва электромобиля в Южной Корее, который вызвал серьезные опасения по поводу безопасности, автомобильные компании Mercedes-Benz и BMW впервые раскрыли информацию о поставщиках аккумуляторов для своих электромобилей, сообщает Bloomberg.

Mercedes-Benz и BMW раскрыли поставщиков батарей для электромобилей
Фото: flickr.com by Tony Webster, CC BY 2.0

Это решение было принято на фоне усиливающихся опасений по поводу безопасности электромобилей, особенно после того, как в начале месяца в Инчхоне загорелся электромобиль Mercedes-Benz, что привело к эвакуации 200 семей. Южнокорейские власти начали всестороннее расследование, и правительство планирует провести встречу с автопроизводителями для обсуждения краткосрочных мер по предотвращению дальнейших инцидентов.

Hyundai и Kia также недавно поделились именами своих поставщиков батарей, подталкивая немецкие компании к аналогичным действиям. Хотя Mercedes-Benz не уточнила, какая компания произвела батарею, участвовавшую в инциденте, местные СМИ предполагают, что это китайская Farasis Energy. Власти призвали Mercedes провести специальную инспекцию автомобиля. Кроме того, компания предложила бесплатные проверки для всех владельцев своих электромобилей в Южной Корее и пообещала пожертвовать около 3,3 миллиона долларов на помощь пострадавшим жителям.

Раскрытие информации о поставщиках батарей — редкий шаг для автопроизводителей, так как такие данные обычно держатся в секрете. Эксперты предупреждают, что до полного разрешения ситуации доверие потребителей к электромобилям может продолжить ухудшаться, особенно если батареи от менее крупных производителей, таких как Farasis, будут восприниматься как более рискованные.

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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