Mercedes-Benz и BMW пошли на вынужденные меры из-за взрыва в Южной Корее

Mercedes-Benz и BMW раскрыли поставщиков батарей для электромобилей

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

После взрыва электромобиля в Южной Корее, который вызвал серьезные опасения по поводу безопасности, автомобильные компании Mercedes-Benz и BMW впервые раскрыли информацию о поставщиках аккумуляторов для своих электромобилей, сообщает Bloomberg.

Фото: flickr.com by Tony Webster, CC BY 2.0

Это решение было принято на фоне усиливающихся опасений по поводу безопасности электромобилей, особенно после того, как в начале месяца в Инчхоне загорелся электромобиль Mercedes-Benz, что привело к эвакуации 200 семей. Южнокорейские власти начали всестороннее расследование, и правительство планирует провести встречу с автопроизводителями для обсуждения краткосрочных мер по предотвращению дальнейших инцидентов.

Hyundai и Kia также недавно поделились именами своих поставщиков батарей, подталкивая немецкие компании к аналогичным действиям. Хотя Mercedes-Benz не уточнила, какая компания произвела батарею, участвовавшую в инциденте, местные СМИ предполагают, что это китайская Farasis Energy. Власти призвали Mercedes провести специальную инспекцию автомобиля. Кроме того, компания предложила бесплатные проверки для всех владельцев своих электромобилей в Южной Корее и пообещала пожертвовать около 3,3 миллиона долларов на помощь пострадавшим жителям.

Раскрытие информации о поставщиках батарей — редкий шаг для автопроизводителей, так как такие данные обычно держатся в секрете. Эксперты предупреждают, что до полного разрешения ситуации доверие потребителей к электромобилям может продолжить ухудшаться, особенно если батареи от менее крупных производителей, таких как Farasis, будут восприниматься как более рискованные.

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии.