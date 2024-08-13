Филиппины получат миллиарды долларов от США и Японии на развитие инфраструктуры

США и Япония вложат $15 миллиардов в инфраструктуру Филиппин

США и Япония намерены вложить как минимум $15 миллиардов в проекты на основном острове Филиппин, что отражает влияние укрепляющихся оборонных связей на экономическое сотрудничество, сообщил инвестиционный советник президента Филиппин Фредерик Го.

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План включает пять крупных проектов в экономическом коридоре Лусон, среди которых железнодорожная линия для грузов, связывающая ключевые порты острова, стоимостью $11 миллиардов, а также проект в области возобновляемой энергетики. Го отметил, что Великобритания также проявляет интерес к финансированию проектов в этом регионе.

Филиппины, отстающие от соседей по привлечению зарубежных инвестиций из-за инфраструктурных пробелов и высоких издержек, стремятся использовать укрепление связей с США и их союзниками для получения экономической выгоды. Этот шаг особенно актуален на фоне усиливающейся конкуренции в регионе, где Запад стремится диверсифицировать цепочки поставок и уменьшить зависимость от Китая, сообщает Bloomberg.

План по возрождению Лусона был представлен после встречи президента США Джо Байдена с лидерами Японии и Филиппин в апреле. Страны укрепляют экономические связи параллельно с усилением оборонного сотрудничества в ответ на растущие амбиции Китая.

Фредерик Го подчеркнул, что ключевой целью является запуск проектов в коридоре Лусон до завершения срока президента Маркоса в 2028 году. Он также выразил надежду на рост ВВП более чем на 7% ежегодно в ближайшие четыре года, что станет возможным благодаря переходу экономики от потребительского к инвестиционному росту.