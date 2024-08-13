Что ждёт Россию после спецоперации? Прогноз экс-министра финансов о будущем экономики России

Задорнов: обвала экономики РФ после СВО не произойдёт

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист и бывший министр финансов Михаил Задорнов представил прогнозы относительно экономических последствий для России после завершения специальной военной операции на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org/ by Victorgrigas, CC BY-SA 3.0

В своем заявлении, опубликованном агентством "Прайм", он подчеркнул, что стране следует тщательно подготовиться к предстоящим изменениям.

Задорнов не предполагает масштабного экономического кризиса, однако допускает замедление темпов производства в некоторых секторах, таких как оборонно-промышленный комплекс, сельское хозяйство южных регионов и металлургия.

Он также отметил, что изменения коснутся и рынка труда. Ожидается, что после окончания спецоперации произойдет возвращение трудовых ресурсов в экономику, а также возможный рост миграции.

Эксперт предсказывает, что потребуется пересмотр структуры бюджетных расходов: возможно снижение финансирования обороны, но увеличатся затраты на создание адаптационных институтов, поддержку инвалидов и средства малой мобильности.