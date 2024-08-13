Экономист и бывший министр финансов Михаил Задорнов представил прогнозы относительно экономических последствий для России после завершения специальной военной операции на Украине.
В своем заявлении, опубликованном агентством "Прайм", он подчеркнул, что стране следует тщательно подготовиться к предстоящим изменениям.
Задорнов не предполагает масштабного экономического кризиса, однако допускает замедление темпов производства в некоторых секторах, таких как оборонно-промышленный комплекс, сельское хозяйство южных регионов и металлургия.
Он также отметил, что изменения коснутся и рынка труда. Ожидается, что после окончания спецоперации произойдет возвращение трудовых ресурсов в экономику, а также возможный рост миграции.
Эксперт предсказывает, что потребуется пересмотр структуры бюджетных расходов: возможно снижение финансирования обороны, но увеличатся затраты на создание адаптационных институтов, поддержку инвалидов и средства малой мобильности.
Армия России остановила ДРГ Украины на ряде участков. Ключевой тезис — "ВСУ не контролируют Суджу" и не контролировали.