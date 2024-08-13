Французская сеть строительных магазинов Leroy Merlin зарабатывает огромные деньги в России

В 2023 году российский рынок стал значительным источником дохода для французской сети строительных магазинов Leroy Merlin.
Согласно информации, предоставленной агентством France-Presse и группе Adeo, к которой принадлежит этот бренд, чистая прибыль компании в России составила впечатляющие €287,4 миллиона. Это число соответствует четверти общей прибыли Adeo за год, которая достигла €1,143 миллиарда.
В марте 2023 года Adeo объявила о своем намерении передать управление Leroy Merlin в России местным менеджерам, и эта передача операционного контроля была успешно завершена в том же году.
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