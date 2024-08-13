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Увеличение пенсий в 2025 году изменит жизнь пенсионеров и спасет экономику — эксперт

Профессор Сафонов: основная статья расходов пенсионеров — это затраты на продукты
1:09
Экономика

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отметил, что основная статья расходов пенсионеров — это затраты на продукты питания.

Профессор Сафонов: основная статья расходов пенсионеров — это затраты на продукты
Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Он подчеркнул, что следующими по значимости расходами являются лекарства и другие товары, необходимые для поддержания здоровья. Такие однообразные траты оказывают негативное влияние на экономику.

По мнению Сафонова, ситуация может улучшиться с возобновлением индексации пенсий. Это позволит пенсионерам расширить круг покупок и приобрести больше товаров и услуг, предназначенных для их возрастной категории.

Профессор добавил, что дополнительные расходы бюджета на индексацию пенсий в будущем составят значительные суммы: 96 миллиардов рублей в 2025 году, 177 миллиардов в 2026 году и 260 миллиардов в 2027 году.

Эти средства создадут дополнительный потребительский спрос и окажут положительное влияние на экономику.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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