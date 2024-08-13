Топ-10 стран с самыми щедрыми зарплатами: узнайте, кто находится на первом месте

Швейцария возглавила рейтинг стран с самыми высокими средними зарплатами

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Швейцария заняла первое место в рейтинге стран с самыми высокими средними зарплатами по итогам 2023 года, как сообщается в отчете журнала Ceoworld.

Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

В 2023 году средняя валовая зарплата в Швейцарии до вычета налогов и других обязательных отчислений составила $8111 в месяц, что позволило стране возглавить рейтинг.

На втором месте оказался Люксембург, где средний ежемесячный доход составлял $6633. США заняли третью позицию со средней зарплатой в $6455.

В десятку стран с самыми высокими доходами также вошли Исландия ($6441), Норвегия ($5665), Дания ($5642), Канада ($5081), Гренландия ($4665), Ирландия ($4622) и Нидерланды ($4581).