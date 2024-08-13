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Биткоин может заменить доллар? Эксперт раскрыл будущее криптовалют

Криптоаналитик Першиков: биткоин не заменит доллар
0:40
Экономика

Криптоаналитик Виктор Першиков считает, что биткоин и другие криптовалюты не смогут заменить традиционные фиатные деньги в международной торговле.

Криптоаналитик Першиков: биткоин не заменит доллар
Фото: flickr.com by Jorge Franganillo, CC BY 2.0

Несмотря на прозрачность и безопасность транзакций с криптовалютами, высокая волатильность делает их ненадежными для расчетов.

Стейблкоины, привязанные к фиатным валютам или активам, активно используются российским бизнесом в условиях санкций, но это не означает, что они станут основой международных расчетов.

Першиков подчеркивает, что криптовалюты могут стать важной частью финансового рынка, но не заменят доллар, сообщает "Абзац".

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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