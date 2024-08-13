Биткоин может заменить доллар? Эксперт раскрыл будущее криптовалют

Криптоаналитик Першиков: биткоин не заменит доллар

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Криптоаналитик Виктор Першиков считает, что биткоин и другие криптовалюты не смогут заменить традиционные фиатные деньги в международной торговле.

Фото: flickr.com by Jorge Franganillo, CC BY 2.0

Несмотря на прозрачность и безопасность транзакций с криптовалютами, высокая волатильность делает их ненадежными для расчетов.

Стейблкоины, привязанные к фиатным валютам или активам, активно используются российским бизнесом в условиях санкций, но это не означает, что они станут основой международных расчетов.

Першиков подчеркивает, что криптовалюты могут стать важной частью финансового рынка, но не заменят доллар, сообщает "Абзац".