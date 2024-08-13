В США заявили об успехе российской экономики

Хинкл: ВВП России вырос на три процента

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что Россия обогнала большинство развитых стран по темпам роста ВВП, несмотря на санкционное давление.

Фото: commons.wikimedia.org/ by Victorgrigas, CC BY-SA 3.0

Хинкл признал, что, несмотря на западные ограничения, экономика России продолжает уверенно расти.

Он также указал, что ВВП России увеличился на три процента, что превышает показатели большинства богатых стран, добавив, что "Россия побеждает".

Интересный факт

Россия укрепляет своё влияние в Африке. В январе 2019 года Россия инвестировала 26 миллионов долларов в добычу алмазов в Зимбабве.