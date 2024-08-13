Европа замёрзнет: погода и транзит газа через Украину могут ударить по европейцам

Юшков: цена на газ в Европе зимой будет зависеть от погоды и спроса

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что зимние цены на газ в Европе будут определяться погодными условиями и уровнем спроса.

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В интервью с NEWS.ru он отметил, что на ситуацию могут повлиять и неожиданные события, такие как возможная приостановка транзита через Украину.

Юшков добавил, что если экстренных событий, угрожающих транзиту газа, не произойдет, ключевым фактором останется погода.

Продолжительная жара в Европе может вызвать рост спроса на газ, что негативно скажется на рынке.