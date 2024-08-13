Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как защититься от ротавирусной инфекции на курорте
Пострадавшие в ДТП под Армавиром пассажиры получат страховые выплаты
В кардиоцентре Сургута СК проводит проверку по факту отравления пациентов
В Курской области группа "Аида" продолжает массово уничтожать боевиков ВСУ
Верховный Суд предлагает отправлять подсудимых на фронт, а не под суд
Владимир Путин: Россия продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке
Врач Белоусова: воздух, попавший в мышцу, рассасывается за короткий отрезок времени
Цены на авиабилеты в Европу снизились на 20–30% за два года
Бабин: курс доллара будет расти

Европа замёрзнет: погода и транзит газа через Украину могут ударить по европейцам

Юшков: цена на газ в Европе зимой будет зависеть от погоды и спроса
0:40
Экономика

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что зимние цены на газ в Европе будут определяться погодными условиями и уровнем спроса.

Юшков: цена на газ в Европе зимой будет зависеть от погоды и спроса
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

В интервью с NEWS.ru он отметил, что на ситуацию могут повлиять и неожиданные события, такие как возможная приостановка транзита через Украину.

Юшков добавил, что если экстренных событий, угрожающих транзиту газа, не произойдет, ключевым фактором останется погода.

Продолжительная жара в Европе может вызвать рост спроса на газ, что негативно скажется на рынке.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: "Просроченный" и его банда осознали провал блицкрига, ВСУ бежали из посёлка Нью-Йорк

Ради авантюры в Курской области Киев выдернул с Донецкого направления один батальон (а по косвенным признакам, два), предназначенный для обороны Часова Яра.

В Торецке российская армия зашла в первый квартал многоэтажных домов
Картошка с кабачками в духовке: очень простое в приготовлении, вкусное и сытное блюдо
Запечённая картошка с кабачками: овощи под сыром и сливками получаются очень вкусными
Сводка с фронта: ВКС РФ погасили свет в Сумах и области, в Одессе уничтожен командный пункт Patriot
Kitco: Россия нанесла ещё один удар по доллару
ВС РФ вплотную приблизились к Покровску, формируя "котёл" для ВСУ вплоть до Угледара Любовь Степушова Утечка отчётов ЦиПСО: "Панику и ужас наводим от Курска до Москвы" Олег Володин Великобритания не разрешила Зеленскому бить по Курской области своими ракетами Дмитрий Плотников
Атака ВСУ на Курскую область имеет медийный успех, но не имеет перспектив
Жареные макароны с яйцом на сковороде: для этого блюда их даже не нужно отдельно варить
Риелтор объяснил, что удерживает от обвала рынок недвижимости в Москве
Риелтор объяснил, что удерживает от обвала рынок недвижимости в Москве
Последние материалы
В Курской области группа "Аида" продолжает массово уничтожать боевиков ВСУ
Верховный Суд предлагает отправлять подсудимых на фронт, а не под суд
Владимир Путин: Россия продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке
Врач Белоусова: воздух, попавший в мышцу, рассасывается за короткий отрезок времени
Цены на авиабилеты в Европу снизились на 20–30% за два года
Бабин: курс доллара будет расти
ВС РФ вплотную приблизились к Покровску, формируя "котёл" для ВСУ вплоть до Угледара
Как правильно сушить волосы: советы
Полисы ОСАГО для россиян станут действительны в Белоруссии с 1 октября
ФГБУ ИПГ: на Земле началась мощная магнитная буря
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.