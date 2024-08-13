Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что зимние цены на газ в Европе будут определяться погодными условиями и уровнем спроса.
В интервью с NEWS.ru он отметил, что на ситуацию могут повлиять и неожиданные события, такие как возможная приостановка транзита через Украину.
Юшков добавил, что если экстренных событий, угрожающих транзиту газа, не произойдет, ключевым фактором останется погода.
Продолжительная жара в Европе может вызвать рост спроса на газ, что негативно скажется на рынке.
Ради авантюры в Курской области Киев выдернул с Донецкого направления один батальон (а по косвенным признакам, два), предназначенный для обороны Часова Яра.