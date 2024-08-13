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Доллар будет выше 90 рублей: сенсационное заявление эксперта

Бабин: курс доллара будет расти
0:45
Экономика

Эксперт "БКС Экспресс" Дмитрий Бабин отметил, что рост курса доллара обусловлен снижением притока валюты на российский рынок. Так он прокомментировал падение рубля до отметки 89,95 за доллар.

Бабин: курс доллара будет расти
Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур, CC0

Он пояснил, что одной из причин этого является сокращение экспорта, вызванное санкциями и геополитической обстановкой.

Бабин также добавил, что в результате этих факторов официальный курс доллара, вероятно, останется на уровне 90 рублей или даже выше.

Интересный факт

Долларовые купюры делают не из бумаги, а из материала, состоящего на 25% из льняной нити и на 75% — из хлопковой.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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