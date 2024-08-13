Доллар будет выше 90 рублей: сенсационное заявление эксперта

Бабин: курс доллара будет расти

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперт "БКС Экспресс" Дмитрий Бабин отметил, что рост курса доллара обусловлен снижением притока валюты на российский рынок. Так он прокомментировал падение рубля до отметки 89,95 за доллар.

Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур, CC0

Он пояснил, что одной из причин этого является сокращение экспорта, вызванное санкциями и геополитической обстановкой.

Бабин также добавил, что в результате этих факторов официальный курс доллара, вероятно, останется на уровне 90 рублей или даже выше.

Интересный факт

Долларовые купюры делают не из бумаги, а из материала, состоящего на 25% из льняной нити и на 75% — из хлопковой.