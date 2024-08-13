Эксперт "БКС Экспресс" Дмитрий Бабин отметил, что рост курса доллара обусловлен снижением притока валюты на российский рынок. Так он прокомментировал падение рубля до отметки 89,95 за доллар.
Он пояснил, что одной из причин этого является сокращение экспорта, вызванное санкциями и геополитической обстановкой.
Бабин также добавил, что в результате этих факторов официальный курс доллара, вероятно, останется на уровне 90 рублей или даже выше.
Интересный факт
Долларовые купюры делают не из бумаги, а из материала, состоящего на 25% из льняной нити и на 75% — из хлопковой.
Ради авантюры в Курской области Киев выдернул с Донецкого направления один батальон (а по косвенным признакам, два), предназначенный для обороны Часова Яра.