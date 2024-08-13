Кофе может стать ещё дороже: всё из-за заморозков в Бразилии

Фьючерсы на кофе подскочили на 7%

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цена фьючерсов на арабский кофе на Нью-Йоркской бирже увеличилась на 7% в связи с предстоящими заморозками в Бразилии, как сообщает Bloomberg.

Фото: unsplash.com by Mark Daynes, PDM

Этот рост стал самым значительным за последние пять недель. Причиной повышения цен стали прогнозы метеорологов, которые ожидают похолодание в ближайшие дни на территории крупнейшего производителя кофе.

Эксперты предупреждают, что такое похолодание может негативно сказаться на урожае кофейных зерен.

Президент торговой компании Cazarini Trading Тиаго Казарини отметил, что даже незначительные заморозки в некоторых регионах, таких как Серрадо и Высокая Могиана, вызывают новые опасения относительно предложения.

Он добавил, что ситуация на рынке уже сложная и не допускает дополнительных сбоев в производстве.