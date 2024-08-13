Цена фьючерсов на арабский кофе на Нью-Йоркской бирже увеличилась на 7% в связи с предстоящими заморозками в Бразилии, как сообщает Bloomberg.
Этот рост стал самым значительным за последние пять недель. Причиной повышения цен стали прогнозы метеорологов, которые ожидают похолодание в ближайшие дни на территории крупнейшего производителя кофе.
Эксперты предупреждают, что такое похолодание может негативно сказаться на урожае кофейных зерен.
Президент торговой компании Cazarini Trading Тиаго Казарини отметил, что даже незначительные заморозки в некоторых регионах, таких как Серрадо и Высокая Могиана, вызывают новые опасения относительно предложения.
Он добавил, что ситуация на рынке уже сложная и не допускает дополнительных сбоев в производстве.
Ради авантюры в Курской области Киев выдернул с Донецкого направления один батальон (а по косвенным признакам, два), предназначенный для обороны Часова Яра.