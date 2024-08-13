Стеклянный кризис: США объявили войну китайским бутылкам из стекла

США ввели запретительные пошлины на стеклянные бутылки из Китая

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американские власти приняли решение ввести высокие пошлины на импорт винных бутылок из стекла.

Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, CC BY-SA 3.0

Согласно данным Министерства торговли США, на которые ссылается издание Harpers Wine, в начале 2024 года было проведено расследование после обращения Коалиции производителей стекла США.

В результате выяснилось, что поставки бутылок из Китая, Чили и Мексики осуществляются по заниженным ценам, а китайское правительство к тому же оказывает несправедливую государственную поддержку этой отрасли.

В связи с этим, на импорт стеклянных бутылок из указанных стран были наложены антидемпинговые пошлины, достигающие 218,15%.

Самые жесткие меры были применены к Китаю, где тарифы варьируются от 21,77% до 218,15%. Для чилийских производителей пошлины составили от 6,64% до 173,91%, а мексиканские компании столкнулись с тарифами в пределах от 14,96% до 18,08%.