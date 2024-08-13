Стеклянный кризис: США объявили войну китайским бутылкам из стекла

Американские власти приняли решение ввести высокие пошлины на импорт винных бутылок из стекла.
Согласно данным Министерства торговли США, на которые ссылается издание Harpers Wine, в начале 2024 года было проведено расследование после обращения Коалиции производителей стекла США.
В результате выяснилось, что поставки бутылок из Китая, Чили и Мексики осуществляются по заниженным ценам, а китайское правительство к тому же оказывает несправедливую государственную поддержку этой отрасли.
В связи с этим, на импорт стеклянных бутылок из указанных стран были наложены антидемпинговые пошлины, достигающие 218,15%.
Самые жесткие меры были применены к Китаю, где тарифы варьируются от 21,77% до 218,15%. Для чилийских производителей пошлины составили от 6,64% до 173,91%, а мексиканские компании столкнулись с тарифами в пределах от 14,96% до 18,08%.
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