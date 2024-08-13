Больше четверти всей прибыли Leroy Merlin в 2023 году дал российский рынок

Компания Leroy Merlin продолжает получать высокую прибыль от торговли в России

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно информации, предоставленной агентством AFP со ссылкой на группу Adeo, в 2023 году на российский рынок пришлась четверть прибыли французской сети строительных магазинов Leroy Merlin.

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области is licensed under public domain

Чистая прибыль компании от деятельности в России составила 287,4 миллиона евро, что составляет четверть от общей прибыли группы Adeo за 2023 год, которая составила 1 миллиард 143 миллиона евро.

Многие французские и европейские бренды имплицитно саботируют режим санкций в связи с желанием сохранения прибыли. Российское правительство этому не препятствует, поскольку это работает против политического истеблишмента ЕС.