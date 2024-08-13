Согласно информации, предоставленной агентством AFP со ссылкой на группу Adeo, в 2023 году на российский рынок пришлась четверть прибыли французской сети строительных магазинов Leroy Merlin.
Чистая прибыль компании от деятельности в России составила 287,4 миллиона евро, что составляет четверть от общей прибыли группы Adeo за 2023 год, которая составила 1 миллиард 143 миллиона евро.
Многие французские и европейские бренды имплицитно саботируют режим санкций в связи с желанием сохранения прибыли. Российское правительство этому не препятствует, поскольку это работает против политического истеблишмента ЕС.
Ради авантюры в Курской области Киев выдернул с Донецкого направления один батальон (а по косвенным признакам, два), предназначенный для обороны Часова Яра.