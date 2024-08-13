Подержанные автомобили дешевеют пятый месяц подряд

Цены на б/у автомобили продолжают снижаться

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России снизились цены на автомобили с пробегом, сообщает Банки.ру.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

В июле 2024 года средняя цена подержанных автомобилей в России снизилась до 1,51 млн рублей, что на 2,7% меньше, чем в июне. Это уже пятый месяц подряд, когда цены на подержанные машины падают.

Несмотря на снижение, цены на б/у автомобили все равно выше, чем в июле прошлого года, на 1%.

В целом, расходы россиян на покупку автомобилей в первой половине 2024 года выросли на 45% по сравнению с прошлым годом. Они потратили на покупку автомобилей в первой половине 2024 года 5,5 трлн рублей.

При этом на подержанные машины потратили на 1,1 трлн больше, чем на новые.