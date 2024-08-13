Застройщики используют непрозрачные схемы продажи жилья

Застройщики практикуют "серые" схемы продажи жилья

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Около 85% застройщиков в Московском регионе начали предлагать покупателям ипотеку по низким ставкам, сообщает Банки.ру.

Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Более 70% предложений от застройщиков включают льготные ипотечные ставки на срок от двух до пяти лет. С июня число таких предложений увеличилось на треть.

Большинство компаний предлагают ставки в пределах 0,1% на короткий срок и не менее 12% на весь срок при субсидировании от девелопера.

Увеличение числа подобных предложений связано с завершением программы льготной ипотеки на новостройки под 8% и изменением условий семейной и IT-ипотеки.

Застройщики начали разрабатывать программы со сниженной ставкой в преддверии окончания льготных программ.

Центральный банк выступает против субсидированных программ от застройщиков, указывая, что такие меры могут привести к увеличению цен на жилье, поскольку девелоперы компенсируют затраты.

ЦБ также предупреждает, что заемщики могут столкнуться с трудностями по погашению кредита после окончания льготного периода.

Для борьбы с неясными схемами в ипотеке Центральный банк разрабатывает новый стандарт. Этот стандарт поможет повысить прозрачность ипотечных условий.