Около 85% застройщиков в Московском регионе начали предлагать покупателям ипотеку по низким ставкам, сообщает Банки.ру.
Более 70% предложений от застройщиков включают льготные ипотечные ставки на срок от двух до пяти лет. С июня число таких предложений увеличилось на треть.
Большинство компаний предлагают ставки в пределах 0,1% на короткий срок и не менее 12% на весь срок при субсидировании от девелопера.
Увеличение числа подобных предложений связано с завершением программы льготной ипотеки на новостройки под 8% и изменением условий семейной и IT-ипотеки.
Застройщики начали разрабатывать программы со сниженной ставкой в преддверии окончания льготных программ.
Центральный банк выступает против субсидированных программ от застройщиков, указывая, что такие меры могут привести к увеличению цен на жилье, поскольку девелоперы компенсируют затраты.
ЦБ также предупреждает, что заемщики могут столкнуться с трудностями по погашению кредита после окончания льготного периода.
Для борьбы с неясными схемами в ипотеке Центральный банк разрабатывает новый стандарт. Этот стандарт поможет повысить прозрачность ипотечных условий.
Ради авантюры в Курской области Киев выдернул с Донецкого направления один батальон (а по косвенным признакам, два), предназначенный для обороны Часова Яра.