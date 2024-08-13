Увеличение лимита переводов сократило нагрузку на инкассаторов в России

Россияне реже стали пользоваться банкоматами для снятия денег

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россияне стали реже переводить крупные суммы между банками с помощью банкоматов, что связано с увеличением лимита на бесплатные переводы самому себе до 30 миллионов рублей, сообщает Банки. ру.

Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, PDM

Это привело к значительному снижению нагрузки на инкассаторов в России.

По словам председателя правления Российского объединения инкассаторов "Росинкас" Василия Медведева, раньше граждане часто снимали деньги в одном банке и переносили их в другой с помощью банкоматов, но сейчас такая практика стала менее распространенной.

"Это существенно бьет по нашей выручке. По сравнению с началом этого года количество заездов снизилось примерно на 30%. Это только заезды, то есть перевозка наличных из одной точки в другую и пересчет наличных. Грубо говоря, это нагрузка. Но от этого зависят и объемы перевезенных средств, и наша выручка, поскольку пересчет наличных — наиболее маржинальная услуга", — отметил Медведев.

В связи с этим "Росинкас" пересматривает тарифы для своих коммерческих клиентов.

По данным Центрального банка, на 1 июля объем наличных денег в России составил 17,76 триллиона рублей, что на 557,7 миллиона рублей меньше по сравнению с началом года.

Это рекордное сокращение наличных в банковской системе за последние девять лет, что связано с ростом ставок по вкладам.