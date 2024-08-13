Российский рынок жилья сохранит стабильность в 2024 году

Рынок жилья в России останется стабильным в 2024 году

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что российский рынок жилья сможет оставаться стабильным в 2024 году, несмотря на существующие ограничения в ипотечном кредитовании, сообщает Банки.ру.

Фото: freepik.com

"Несмотря на то что сейчас есть определенные ограничения по ипотеке, у нас собрано достаточно большое количество средств на счетах эскроу, что позволяет нам рассчитывать, что все начатые проекты будут достроены," — отметил он.

Хуснуллин также подчеркнул, что для поддержания доступности жилья предпринимаются различные меры.

"Мы сохранили на сегодняшний день ипотеку для семей с детьми и считаем, что эта мера также поддержит население. Также у нас есть на сегодняшний день решение по ипотеке на новых территориях, по дальневосточной ипотеке, по IT, по сельской ипотеке," — добавил он.

В целом, несмотря на то, что рынок жилья будет менее активным по сравнению с предыдущим годом, он сохранит свою стабильность.